Путин заявил, что на поле боя побеждает тот, кто быстрее реагирует на средства противника

По словам президента России, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал залог успеха на поле боя: побеждает тот, кто быстрее реагирует на боевые средства противника.

"Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник", - сказал глава государства на встрече с активом участников форума "Все для победы!".

По мнению Путина, успеха добивается тот, кто не только быстро реагирует на применяемые противником средства, но и "делает свои, более эффективные средства". "Вот кто быстрее это все делает, тот и побеждает", - указал российский лидер. На его взгляд, это сегодняшняя особенность ведения вооруженного противостояния.