Сделка с активами "Яндекса", облигации для Украины и статус радуги. Темы брифинга Пескова

Разделение бизнеса "Яндекса", идея изъятия российских активов на Западе через выпуск облигаций для Украины и статус радуги в законодательстве стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике Путина

Президент России Владимир Путин работает в Ново-Огареве. Публичные мероприятия не исключены.

С докладом у главы государства будет председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук, он расскажет об итогах работы компании за 2023 год.

Во второй половине возможен международный телефонный разговор.

О сделке "Яндекса"

В Кремле приветствует соглашение, которого достигли акционеры "Яндекса": "Яндекс" - это один из национальных чемпионов в национальной экономике в своей области, в области высоких технологий, одна из крупнейших компаний. Для нас, конечно, важно продолжение работы этой компании именно у нас в стране".

"Никаких обязательств по согласованию подобных сделок с администрацией президента не существует. Это исключительно вопрос корпоративных договоренностей".

Об облигациях под залог российских активов

Россия будет "долгие десятилетия" оспаривать описанную Financial Times схему изъятия российских активов через выпуск обеспеченных ими облигаций для помощи Украине: "Если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны".

"Посягательство на чужую собственность подрывает основы всей экономической системы", в том числе "тех, кто реализует подобные решения". "Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия".

Кремль призывает дожидаться официальной информации: "Сейчас даже самые серьезные издания, к сожалению, допускают сознательно или несознательно много ошибок".

О сережках с радугой

Песков не стал комментировать задержание Анастасии Ершовой за радужные сережки: "Не знаю всех деталей этого дела".

"Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России".

О приезде в РФ Такера Карлсона

Кремлю пока "нечего сообщить" о возможном интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону или кому-то из его зарубежных коллег: "Если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем".

"Много иностранных журналистов приезжают ежедневно в РФ, многие продолжают работать здесь, мы это приветствуем".

Об ударе Украины по Лисичанску

В Кремле расценивают обстрел Лисичанска украинскими военными как теракт: "Это по-другому назвать нельзя".

"Для того чтобы их (таких терактов - прим. ТАСС) не было дальше, продолжается специальная военная операция".

Об оборонительном союзе Европы