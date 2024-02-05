Сделка с активами "Яндекса", облигации для Украины и статус радуги. Темы брифинга Пескова

Разделение бизнеса "Яндекса", идея изъятия российских активов на Западе через выпуск облигаций для Украины и статус радуги в законодательстве стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике Путина
- Президент России Владимир Путин работает в Ново-Огареве. Публичные мероприятия не исключены.
- С докладом у главы государства будет председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук, он расскажет об итогах работы компании за 2023 год.
- Во второй половине возможен международный телефонный разговор.
О сделке "Яндекса"
- В Кремле приветствует соглашение, которого достигли акционеры "Яндекса": "Яндекс" - это один из национальных чемпионов в национальной экономике в своей области, в области высоких технологий, одна из крупнейших компаний. Для нас, конечно, важно продолжение работы этой компании именно у нас в стране".
- "Никаких обязательств по согласованию подобных сделок с администрацией президента не существует. Это исключительно вопрос корпоративных договоренностей".
Об облигациях под залог российских активов
- Россия будет "долгие десятилетия" оспаривать описанную Financial Times схему изъятия российских активов через выпуск обеспеченных ими облигаций для помощи Украине: "Если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны".
- "Посягательство на чужую собственность подрывает основы всей экономической системы", в том числе "тех, кто реализует подобные решения". "Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия".
- Кремль призывает дожидаться официальной информации: "Сейчас даже самые серьезные издания, к сожалению, допускают сознательно или несознательно много ошибок".
О сережках с радугой
- Песков не стал комментировать задержание Анастасии Ершовой за радужные сережки: "Не знаю всех деталей этого дела".
- "Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России".
О приезде в РФ Такера Карлсона
- Кремлю пока "нечего сообщить" о возможном интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону или кому-то из его зарубежных коллег: "Если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем".
- "Много иностранных журналистов приезжают ежедневно в РФ, многие продолжают работать здесь, мы это приветствуем".
Об ударе Украины по Лисичанску
- В Кремле расценивают обстрел Лисичанска украинскими военными как теракт: "Это по-другому назвать нельзя".
- "Для того чтобы их (таких терактов - прим. ТАСС) не было дальше, продолжается специальная военная операция".
Об оборонительном союзе Европы
- Россия наблюдает за идеей создать в Европе "оборонительный союз", высказанной премьером германской земли Гессен Борисом Райном: "Эти дебаты постоянно то оживляются, то, наоборот, уходят в "пассив". Поэтому мы просто внимательно за этим наблюдаем".
- Сама идея "обсуждается уже более десятилетия", и "до сих пор у европейцев ничего не получалось".