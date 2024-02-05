Россия запросила заседание СБ ООН по Лисичанску

Москва ожидает его проведения 6 февраля, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Лисичанска, ожидается, что встреча пройдет 6 февраля.

Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Лисичанску. С учетом уже согласованного графика работы СБ ожидаем, что оно будет назначено на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск - прим. ТАСС) 6 февраля", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел Лисичанска, указав на недопустимость нападения на гражданских лиц и инфраструктуру.