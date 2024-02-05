Посол РФ предостерег Париж от наращивания поставок оружия Киеву

Алексей Мешков указал на отсутствие с французской стороны ответа на обращение Госдумы к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Посол РФ во Франции Алексей Мешков предостерег Париж от более глубокого вовлечения в украинский конфликт и наращивания поставок Киеву. Об этом сообщила российская дипмиссия в связи с вызовом посла в МИД Франции.

"Мешков указал на отсутствие с французской стороны ответа на обращение Государственной думы РФ к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима", - отметили в посольстве.

Кроме того, Мешков указал "на безответственность и опасность все более глубокого вовлечения Парижа в украинский конфликт, наращивания поставок на Украину все более разрушительных и смертоносных вооружений, используемых украинскими боевиками в том числе для целенаправленных ударов по жилым кварталам, в результате которых гибнет гражданское население".

В конце января Мешков на встрече с французскими депутатами передал им послание Госдумы к Национальному собранию о французских наемниках на Украине. Как указали депутаты Госдумы, несмотря на заявления Парижа, объективная информация о потерях в составе наемнических неонацистских подразделений на Украине достоверно свидетельствует о том, что французские наемники принимают участие в конфликте.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу наемников составляли французы. В результате удара уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 ранены. После этого французский посол в Москве Пьер Леви был вызван в МИД РФ. Ему было указано, что гибель французов лежит на совести официального Парижа.