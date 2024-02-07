Песков заявил, что все заявленные цели СВО сохраняют свою актуальность

Пресс-секретарь отметил, что необходимо обеспечить безопасность РФ на фоне разрушения нейтрального статуса Украины

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Цели СВО не меняются и сохраняют свою актуальность, подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они [цели] не изменились, они все хорошо известны. И все они сохраняют свою актуальность", - сказал представитель Кремля.

"Безусловно, [это] демилитаризация, денацификация, обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими регионами, ограждение их от прямых ударов, фактически спасение их жизней. Если вы помните, с 2014 года, когда началась гражданская война на Украине, эти люди подвергались нападению со стороны регулярных Вооруженных сил Украины. И война началась именно тогда. Остановка этой войны и есть одна из целей спецоперации. И, кроме того, в более широком плане, конечно же, это обеспечение безопасности РФ на фоне попыток разрушения нейтрального статуса Украины, втягивания, засасывания ее в НАТО и дальнейшего подтягивания военной инфраструктуры НАТО к границам нашей страны", - указал Песков.