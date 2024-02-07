Посол России заявил, что Италия участвует в гибридной войне против РФ

Алексей Парамонов считает, что нынешние отношения между странами незначительно лучше, чем в годы Второй мировой войны

РИМ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Италия, полностью присоединившись к мерам давления коллективного Запада на Россию и поставляя оружие Украине, фактически участвует в гибридной войне против РФ. Посол России в Италии Алексей Парамонов считает, что отношения между странами сейчас незначительно лучше, чем в годы Второй мировой войны.

"Отношения между нашими странами сейчас, конечно, лучше, чем в 1941-1943 годах, но, к сожалению, не намного. С началом СВО на Украине Рим полностью присоединился к мерам давления коллективного Запада на Россию, которые теперь уже открыто называются в Италии гибридной войной против нашей страны. Позиция официальных властей в отношении России носит преимущественно недобрый, по сути, враждебный характер", - сказал посол в интервью ТАСС.

Дипломат напомнил, что с февраля 2022 года одобрено уже восемь пакетов военной помощи Украине, включающих широкий спектр летальных вооружений. "На днях вышло интервью министра обороны Италии, в котором он хвастливо заявил, что его страна по объему помощи, оказываемой киевскому режиму, входит чуть ли не в первую "пятерку". Вот такие, мол, "молодцы" итальянцы", - отметил собеседник агентства. Посол напомнил и о недавнем несанкционированном нахождении в районе Крымского полуострова самолета радио- и радиотехнической разведки ВВС Италии Gulfstream G550 CAEW, который вполне мог участвовать в сборе разведывательной информации о группировке ВС РФ в Крыму и ее передаче ВСУ для координации ударов по целям на российской территории.

"Никаких оснований заявлять о наличии каких-либо привилегированных политических связей между нашими государствами на сегодняшний день нет. Ничего от них не осталось", - констатировал Парамонов.

Он отметил, что и в области культурного сотрудничества линия итальянских властей направлена на разрыв связей с Россией. "На словах руководство Италии признает неоценимый вклад России в сокровищницу мировой культуры и выступает против отмены русской культуры. Но по инициативе итальянской стороны российские и итальянские учреждения культуры - а это театры, музеи, киностудии, цирки, а также университеты, школы - больше не могут взаимодействовать и общаться друг с другом. Организация любого мероприятия в Италии с российским участием, даже по инициативе итальянских активистов, может быть сопряжена с риском голословного объявления его пропагандистской акцией и последующей отмены по решению итальянских властей", - рассказал посол.