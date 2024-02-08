МИД: РФ бьет тревогу в связи с рисками военного столкновения на Корейском полуострове

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко напомнил, что Вашингтон вместе с Сеулом и Токио в безостановочном режиме проводит совместные военные маневры

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российская сторона бьет тревогу в связи с рисками прямого военного столкновения на Корейском полуострове. Наблюдается беспрецедентная по масштабам военная активность США и их союзников в субрегионе, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить столицы США и Южной Кореи, если те выберут военную конфронтацию с Пхеньяном. Замминистра на этом фоне не исключил риски военного столкновения на Корейском полуострове.

"Российская сторона неоднократно била тревогу по поводу резкого роста напряженности и рисков прямого военного столкновения на Корейском полуострове. Предостережения руководителя КНДР следует рассматривать через призму беспрецедентной по масштабам военной активности США и их союзников в субрегионе", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что Вашингтон вместе с Сеулом и Токио в безостановочном режиме проводит совместные военные маневры, в том числе с задействованием американских стратегических средств, отрабатывая сценарии превентивных и "обезглавливающих" ударов по территории КНДР. "Именно непрекращающиеся агрессивные провокации США вынуждают Пхеньян принимать меры по обеспечению собственной обороноспособности и безопасности. Стремление Запада возложить на КНДР вину за рост напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом - не что иное, как давняя привычка валить с больной головы на здоровую", - отметил Руденко.

Взрывоопасная линия США

Как подчеркнул замглавы МИД, в Москве полагают, что "настало время положить конец безответственной и взрывоопасной линии США", которые под вывеской "индо-тихоокеанских стратегий" стремятся подорвать "независимое развитие стран региона и суверенное право их народов на сохранение и укрепление своей идентичности и выбор самостоятельного пути развития".

"В стремлении удержать контроль над регионом за счет дестабилизации там обстановки США вовлекают своих союзников в различные схемы "расширенного ядерного сдерживания", уже предусматривающие совместное планирование применения ядерного оружия, - продолжил Руденко. - Важно вовремя осознать опасность близорукого подхода к проблематике стратегической безопасности на Корейском полуострове".

"Если дело дойдет до реализации американских сценариев ядерного конфликта, то те страны, которые активно потворствуют в этом своему старшему союзнику, неизбежно станут первой жертвой его геополитических игр", - резюмировал дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.