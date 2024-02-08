Матвиенко заявила, что выборы президента Азербайджана показали высокое доверие Алиеву

Спикер Совфеда пожелала Алиеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе на высшем государственном посту на благо народа Азербайджана

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Выборы президента Азербайджана показали сплоченность нации и высокий уровень доверия курсу действующего главы государства Ильхама Алиева. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"От имени Совета Федерации <...> и от себя лично поздравляю вас с очередной убедительной победой на выборах президента Азербайджанской Республики. Выборы - важный этап в истории любого государства. Состоявшееся свободное волеизъявление граждан Азербайджана показало сплоченность нации, продемонстрировало высокий уровень доверия тому курсу, которым идет страна под вашим мудрым руководством", - написала спикер Совфеда.

Она выразила уверенность в том, что профессионализм и огромный опыт Алиева будут способствовать обеспечению социально-экономической стабильности, повышению благосостояния народа и неуклонному росту международного авторитета Азербайджана. "Российско-азербайджанские отношения всегда основывались на прочных узах дружбы и принципах добрососедства. Они и сегодня продолжают динамично развиваться в конструктивном ключе, в том числе по парламентской линии, раскрывая потенциал союзнического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - отметила Матвиенко.

Она пожелала Алиеву крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе на высшем государственном посту на благо народа Азербайджана.

ЦИК Азербайджана объявил в ночь на 8 февраля предварительные итоги выборов после обработки данных более чем с 93% избирательных участков. По этим данным, Алиев побеждает с большим отрывом, набирая 92,05% голосов. Занимающий второе место депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж получает 2,19% голосов. По информации ЦИК, окончательная явка составила 76,73%.

На пост президента претендовали семь кандидатов, включая Алиева. Все соперники уже поздравили его с победой и отметили, что не имеют оснований оспаривать результаты.