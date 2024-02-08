Песков: Карлсон не нуждается в защите со стороны РФ, он может сам постоять за себя

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что "помимо не совсем вменяемых голосов в Соединенных Штатах, там звучат и вменяемые голоса"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон не нуждается в защите со стороны России, он в состоянии сам постоять за себя, заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать негативную реакцию некоторых представителей общественности в США на приезд Карлсона в РФ для интервью с российским лидером Владимиром Путиным, представитель Кремля сказал: "Нужна ли Карлсону какая-то наша защита? Я не думаю. Я думаю, что он может постоять за себя".

Он также добавил, что "помимо не совсем вменяемых голосов в Соединенных Штатах, там звучат и вменяемые голоса".