Зампостпреда РФ: отказ ОБСЕ осудить удар Киева по Лисичанску подрывает ее авторитет

Александр Волгарев отметил, что в таких условиях все разговоры руководства организации о принципах теряют смысл

ВЕНА, 8 февраля. /ТАСС/. Демонстративный отказ руководства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудить удар Киева по Лисичанску подрывает ее авторитет. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при объединении Александр Волгарев.

"Возмущает то, что гражданские жертвы среди россиян вновь демонстративно не замечены руководством ОБСЕ. Не последовало и осуждения преступных действий формирований [президента Украины] Владимира Зеленского. Это позор и подрыв авторитета всей ОБСЕ. В таких условиях все разговоры ее руководства о неких принципах теряют смысл", - отметил Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ, комментируя удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску.