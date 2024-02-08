8 февраля, 19:40
Военная операция на Украине

Зампостпреда РФ: отказ ОБСЕ осудить удар Киева по Лисичанску подрывает ее авторитет

Александр Волгарев отметил, что в таких условиях все разговоры руководства организации о принципах теряют смысл

ВЕНА, 8 февраля. /ТАСС/. Демонстративный отказ руководства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудить удар Киева по Лисичанску подрывает ее авторитет. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при объединении Александр Волгарев.

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"Возмущает то, что гражданские жертвы среди россиян вновь демонстративно не замечены руководством ОБСЕ. Не последовало и осуждения преступных действий формирований [президента Украины] Владимира Зеленского. Это позор и подрыв авторитета всей ОБСЕ. В таких условиях все разговоры ее руководства о неких принципах теряют смысл", - отметил Волгарев на заседании Постоянного совета ОБСЕ, комментируя удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску. 

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