Слуцкий считает, что смена главнокомандующего ВСУ не помешает победе России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что отставка Залужного - это внутренние разборки, так как бывший главком ВСУ критиковал военную стратегию украинской власти

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Отставка Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и назначение на его место Александра Сырского не повлияют на неизбежность результатов специальной военной операции на Украине, считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Валерий Залужный после многочисленных "анонсов" отправлен в отставку с поста главкома ВСУ. На его место назначен Александр Сырский. Скажу сразу: "перемена мест" никак не повлияет на конечный результат - победа России неизбежна", - написал он в своем телеграм-канале.

По мнению депутата, отставка Залужного - это внутренние разборки, так как бывший главком ВСУ критиковал военную стратегию украинской власти. Залужного воспринимали и продолжают воспринимать как потенциального соперника президента Украины Владимира Зеленского, добавил Слуцкий.

Он отметил, что Сырский известен в основном безуспешными военными операциями с большими потерями. "Таким образом, все потуги и комбинации Зеленского по сохранению собственной власти только приближают неминуемое поражение киевского режима и достижение всех целей России в СВО", - считает глава комитета.