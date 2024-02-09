Посол РФ сообщил о нескольких десятках остающихся в секторе Газа россиян

Анатолий Викторов отметил, что с первых дней начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке в российское консульство было направлено около 7 тыс. обращений граждан России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Несколько десятков российских граждан по разным причинам остаются в секторе Газа, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью телеканалу "Россия-24".

"По разным причинам до сих пор остаются несколько десятков российских граждан, которые не смогли выйти из сектора Газа. Мы работаем над решением этого вопроса в сотрудничестве с израильскими и египетскими властями. Уверен, что нам удастся решить благополучно их судьбу", - сказал он.

Викторов добавил, что с первых дней начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке и за несколько месяцев в российское консульство было направлено около 7 тыс. обращений граждан РФ. "Вопросы были разные: документы, возможности покинуть Израиль, оформление паспортов, доверенностей, справок. Я хотел бы подчеркнуть, что, несмотря на интенсивные в тот период обстрелы всей территории Израиля, включая Тель-Авив, где находится посольство и консульский отдел, несмотря на все эти обстрелы, консульский отдел не закрывался ни на один день", - отметил дипломат.