8 февраля, 21:21,
обновлено 8 февраля, 21:25

Постпредство РФ: продажа США Косову Javelin станет грубейшим нарушением резолюции СБ ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что "Вашингтон и его сателлиты продолжают активно поддерживать агрессивную линию косовоалбанцев против сербов"

ООН, 9 февраля. /ТАСС/. Возможная продажа Соединенными Штатами непризнанному Косову противотанковых ракетных комплексов Javelin станет крупнейшим нарушением резолюции 1244 СБ ООН. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Пентагон во всеуслышание заявил о планах поставить Приштине 24 противотанковых ракетных комплекса Javelin и 246 снарядов к ним. Этот провокационный шаг будет являться грубейшим нарушением резолюции 1244 СБ ООН", - сказал он, подчеркнув, что "Вашингтон и его сателлиты продолжают активно поддерживать агрессивную линию косовоалбанцев против сербов". 

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