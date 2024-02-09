Постпредство РФ: продажа США Косову Javelin станет грубейшим нарушением резолюции СБ ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что "Вашингтон и его сателлиты продолжают активно поддерживать агрессивную линию косовоалбанцев против сербов"

ООН, 9 февраля. /ТАСС/. Возможная продажа Соединенными Штатами непризнанному Косову противотанковых ракетных комплексов Javelin станет крупнейшим нарушением резолюции 1244 СБ ООН. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Пентагон во всеуслышание заявил о планах поставить Приштине 24 противотанковых ракетных комплекса Javelin и 246 снарядов к ним. Этот провокационный шаг будет являться грубейшим нарушением резолюции 1244 СБ ООН", - сказал он, подчеркнув, что "Вашингтон и его сателлиты продолжают активно поддерживать агрессивную линию косовоалбанцев против сербов".