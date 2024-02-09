9 февраля, 04:23
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Полный текст интервью Путина Карлсону на русском языке появился на сайте Кремля

Интервью президента России в видеоформате длилось два часа шесть минут

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону размещен на сайте Кремля.

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Расшифровка вопросов и ответов из видео, ранее опубликованного на сайте журналиста, доступна на русском языке.

Интервью главы российского государства в видеоформате продлилось два часа шесть минут, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, считая различные уточнения со стороны собеседника. В опубликованной ночью видеозаписи речь Путина, говорившего по-русски, сопровождается переводом на английский язык. 

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