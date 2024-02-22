Медведев: без разгрома профашистской клики в Киеве нет гарантий будущего России

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что безопасное будущее России может гарантировать только полный разгром профашистского политического режима в Киеве. Такое мнение политик высказал, отвечая на вопрос ТАСС во время интервью российским СМИ.

"Мы должны гарантировать будущее России, а без разгрома этой националистической, профашистской клики в Киеве это невозможно, этот режим должен пасть, он должен быть уничтожен, его не должно остаться на белом свете", - заявил он.