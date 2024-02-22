Медведев заявил, что Запад официально не вступал в войну с Россией

При этом зампред Совбеза РФ отметил, что "идет гибридная война"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Запад официально не вступает в противостояние с Россией, хотя и ведет против нее гибридную войну. На это обратил внимание зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, включая ТАСС.

"Хочу обратить внимание на один момент: что понимают на Западе. Вот смотрите, ведь Запад юридически, официально не является участником войны с нашей страной. Запад не объявлял войны России, а мы не объявляли войны Евросоюзу, западным странам. Да, мы понимаем, идет гибридная война, они накачивают их [украинские войска] вооружениями, деньгами, инструкторами, но официально, а это очень важно, мы не находимся в состоянии войны", - подчеркнул политик.