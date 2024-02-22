Лавров: РФ при расширении СБ ООН будет поддерживать исключительно развивающиеся страны

Глава МИД отметил, что Совет Безопасности требуется реформировать путем устранения недопредставленности развивающихся государств

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Россия при расширении Совета Безопасности ООН будет поддерживать исключительно представителей Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20.

"В связи с реформой структур глобального управления многие участники затрагивали реформу Совета Безопасности. Мы тоже высказали свою позицию, которая заключается в том, что Совет Безопасности требуется реформировать путем устранения главной несправедливости - недопредставленности развивающихся стран. Сейчас из 15 членов Совета Безопасности шесть представляют союзников Соединенных Штатов, практически все они выступают с тех позиций, которые диктует Вашингтон", - сказал он.

"Поэтому, когда мы будем уже в практическом плане решать вопрос о расширении Совета Безопасности ООН, мы будем поддерживать исключительно представителей Азии, Африки и Латинский Америки", - отметил министр.

По словам Лаврова, такую же позицию занимают многие другие страны, "которые понимают неприемлемость не только сохранения, но и расширения перепредставленности западных государств непропорционально их реальному вкладу в мировую политику". "Поскольку, как я уже отметил, вся политика Запада определяется Вашингтоном, все остальные послушно ее исполняют, что мы наблюдаем на самых разных направлениях", - резюмировал глава МИД РФ.