Лавров назвал истерикой реакцию Запада на смерть Навального

Глава МИД добавил, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Запад развернул истерику в связи со смертью Алексея Навального. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20.

"Пока не произойдет осознание бессмысленности постоянных действий по нагнетанию конфронтации, по наказанию "виновных", которых сами определяют американцы - они же действуют как и прокурор-обвинитель, как судья и как исполнитель наказания, - все это в одном флаконе, вот эта истерика по поводу кончины Навального убедительно это показала", - отметил Лавров.

"Не имеют права эти люди вмешиваться в наши внутренние дела, тем более что у них у самих такое бревно в глазу с Джулианом Ассанжем, [Гонсало] Лирой, который скончался от пыток в украинской тюрьме. Ни американцы, ни кто-либо другой из западных деятелей никоим образом это даже не комментировали, - сказал министр. - Еще раз убеждаюсь: нацистам все можно. Это очень серьезная вещь. Если уж говорить про требования, которые сейчас звучат - "требуем открытых независимых расследований", - ну стыдно же".