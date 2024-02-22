Лавров и глава МИД ЮАР обсудили возможности ЮАР и АС по разрешению конфликта на Украине

Глава МИД РФ высоко оценил усилия ЮАР в ближневосточном урегулировании

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД ЮАР Наледи Пандор на полях заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро обсудил возможности вклада республики и некоторых других членов Африканского союза (АС) в поиск путей мирного разрешения конфликта на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В рамках взаимодействия по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня подчеркнута нацеленность двух стран на углубленную координацию в формате БРИКС, Группе двадцати и на других многосторонних площадках. С учетом общего понимания истоков и причин кризиса вокруг Украины обсуждены дальнейшие возможности вклада ЮАР и ряда других членов Афросоюза в поиск путей мирного разрешения конфликта", - указали в министерстве.

В контексте продолжающейся эскалации палестино-израильского конфликта Лавров "высоко оценил усилия южноафриканской дипломатии с целью достижения урегулирования ситуации на палестинских территориях".

Как отметили в министерстве, в предметном и заинтересованном ключе стороны обсудили также ключевые аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства, в том числе важные двусторонние торгово-экономические проекты.