Путин по-прежнему считает, что для России Байден лучше Трампа

Президент РФ отметил, что не изменил своего мнения

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не изменил своего мнения о том, что Джо Байден более предпочтителен для России на посту американского президента, чем Дональд Трамп.

"Я как тогда сказал, так и сейчас считаю и могу повторить: Байден", - сказал российский лидер.

Ранее в одном из интервью Путин заявил, что для России Байден на посту американского президента предпочтительнее Трампа. Сейчас речь об этом зашла в контексте оскорблений, прозвучавших от Байдена в адрес Путина. Глава российского государства предположил, что поводом для нападок стали те самые слова о "предпочтительном президенте". При этом к тону американского коллеги Путин отнесся как к подтверждению своей правоты.