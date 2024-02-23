22 февраля, 21:46

Лавров на встрече с президентом Бразилии передал ему теплый привет от Путина

Глава МИД России Сергей Лавров. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Глава МИД России Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава МИД РФ также отметил, что президент России в очередной раз подробнейшим образом изложил оценки Москвы происходящего в интервью Такеру Карлсону

БРАЗИЛИА, 23 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой передал ему теплый привет от российского лидера Владимира Путина и его готовность к взаимодействию по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня.

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"Наряду с теплым приветом просил передать, что готов к взаимодействию по любым вопросам двусторонней повестки дня, международной и региональной политики", - сказал Лавров.

Министр также отметил, что Путин в очередной раз подробнейшим образом изложил оценки РФ происходящего в интервью Такеру Карлсону. "Надеюсь, ваши эксперты, специалисты смогли с ним ознакомиться", - добавил глава российской дипломатии.

Ранее Лавров прибыл в Бразилиа, где у него была запланировала встреча с президентом Лулой да Силвой. До этого министр принял участие в заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро. 

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