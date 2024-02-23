Жога ответил на санкции ЕС в отношении него шуткой про пакет с пакетами

В публикации "Официального журнала ЕС" поясняется, что политик якобы "поддерживает и реализует действия, которые подрывают целостность, суверенность и независимость Украины"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога, который попал в черный список Евросоюза в рамках 13-го пакета санкций, прокомментировал эту новость шуткой про пакет с пакетами. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

"Увидел в новостях, что я и многие достойные люди внесены в 13-й пакет санкций ЕС против России. То есть такая, что называется, чертова дюжина коллективного Запада? Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?" - написал Жога.

О включении спикера парламента ДНР в очередной пакет санкций сообщалось в публикации "Официального журнала ЕС". В документе поясняется, что политик якобы "поддерживает и реализует действия, которые подрывают целостность, суверенность и независимость Украины".

Всем лицам, внесенным в список, запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы в европейских банках подлежат заморозке. Европейскому бизнесу запрещены любые контакты с юридическими лицами из черного списка, их активы в ЕС должны быть заблокированы.