Захарова заявила, что Запад рушит мировую продовольственную безопасность всеми способами

Как указала официальный представитель МИД РФ, речь идет, в частности, о спекуляциях на биржах и заражении земель британскими снарядами с обедненным ураном

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Страны Запада рушат мировую продовольственную безопасность всеми доступными способами - от спекуляций на биржах и заражения земель британскими снарядами с обедненным ураном до уничтожения грузов с зерном. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат отреагировала на сообщения СМИ о том, что неизвестные в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт Гданьска.

"Может, учитывая, что Варшава в НАТО, Вашингтон перестанет рассуждать о продовольственной безопасности, мнимой ответственности России и якобы спасательной роли Запада в этом вопросе? Именно Запад рушит мировую продовольственную безопасность всеми способами: от спекуляций на биржах до заражения земель британскими снарядами с обедненным ураном, от безудержного использования ГМО на украинской почве до уничтожения грузов с зерном", - отметила Захарова, комментируя соответствующий инцидент.

Ранее министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в X (ранее Twitter) опубликовал несколько фотографий, на которых виден железнодорожный состав с высыпанным из него зерном, и уточнил, что "на этих снимках видно 160 тонн уничтоженного украинского зерна". По его словам, поезд следовал транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны.