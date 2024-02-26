Песков заявил, что Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию

Пресс-секретарь главы государства отметил, что "президент лично работает над текстом" послания

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин начал подготовку к оглашению послания Федеральному собранию и будет готовиться к нему в понедельник, во вторник и в среду. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что "президент лично работает над текстом" послания, в ходе предшествующих дней у главы государства "в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - и с министрами, и с вице-премьерами, с руководителями ведомств, с его помощниками по администрации".

"В понедельник, вторник и среду президент будет готовиться", - указал Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства - процесс подготовки "весьма напряженный". "Но, опять же, тот текст, который выходит - это текст президентский", - подчеркнул он.

Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Послание является одним из ключевых документов стратегического планирования - основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ. При этом содержание и форма обращения определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами.