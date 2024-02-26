"Северные потоки", санкции Запада и базы ЦРУ на Украине. Темы брифинга Пескова

Решение Дании прекратить расследование диверсии на "Северных потоках", новые антироссийские санкции и секретные базы ЦРУ на Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он начал подготовку к оглашению послания Федеральному собранию: "Понедельник, вторник и среду президент будет готовиться".

Путин также примет доклад главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. "Президент системно продолжает работать с регионами".

Кремль проинформирует, примет ли Путин участие в прощании с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, умершим 23 февраля.

Российский лидер уже поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием - направил ему телеграмму и поговорил по телефону. Что касается личной встречи двух лидеров, до президентских выборов в России она не состоится: "До выборов все-таки сжатый график".

О прекращении расследования по "Северным потокам"

Ситуация с отказом Дании расследовать взрывы на "Северных потоках" "близка к абсурдной" - "есть признание того, что имеет место преднамеренная диверсия", но "никакого движения дальше". "Можно выразить абсолютнейшее изумление".

"Очевидно, что просто в ходе этого расследования начали выходить на своих ближайших союзников".

Россия на начальных этапах расследования не раз запрашивала у Дании информацию, но получала отказ. "Не можем получать информацию какую-то и сейчас".

Москва будет следить за расследованием, которое продолжается в Германии.

О новых санкциях против России

Что касается очередных западных санкций, "ничего принципиально нового не было озвучено": "Вряд ли что-то принципиально новое можно придумать <...> без того, чтобы очевидно не наносить вред своей собственной экономике".

Западные санкции уже бьют по своим инициаторам: "Европейская экономика серьезно страдает".

"Российская экономика показала свою устойчивость" - об этом говорят и представители Соединенных Штатов: "Она адаптировалась и она продолжает свое развитие".

О базах ЦРУ на Украине

"ЦРУ, другие соответствующие ведомства Соединенных Штатов, они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей, готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны".

"Хорошо известна работа так называемых американских советников". "Они прекрасно занимали рабочие места в здании администрации президента Украины"

О заморозке участия Армении в ОДКБ

В Москве "пока не появилось" понимания слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке членства республики в ОДКБ: "Если исходить из текста соответствующих документов, такого режима де-юре просто не существует".

"У нас достаточно частые контакты с нашими армянскими партнерами. конечно же, мы будем это прояснять".

Об обсуждении "мирного плана" Зеленского

Несмотря на заявления Киева о намерении передать Москве некий "мирный план", "никаких контактов на эту тему не было".

Конференция по обсуждению этого "мирного плана" в Женеве - "странный формат": "Некие мирные планы обсуждаются без участия России, что по себе само по себе несерьезно и даже смехотворно".

О теле Навального

В Кремле не занимаются темой передачи тела умершего в колонии Алексея Навального матери: "Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива".

"Глава государства эти вопросы никак не регулирует. Есть определенные службы, определенные процессы, которые идут в соответствии с установленными правилами для таких ситуаций".

Заявления об оказании какого-либо давления на мать Навального "совершенно абсурдные".

О медали "За взятие Авдеевки"