"Северные потоки", санкции Запада и базы ЦРУ на Украине. Темы брифинга Пескова

Решение Дании прекратить расследование диверсии на "Северных потоках", новые антироссийские санкции и секретные базы ЦРУ на Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он начал подготовку к оглашению послания Федеральному собранию: "Понедельник, вторник и среду президент будет готовиться".
- Путин также примет доклад главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. "Президент системно продолжает работать с регионами".
- Кремль проинформирует, примет ли Путин участие в прощании с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, умершим 23 февраля.
- Российский лидер уже поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием - направил ему телеграмму и поговорил по телефону. Что касается личной встречи двух лидеров, до президентских выборов в России она не состоится: "До выборов все-таки сжатый график".
О прекращении расследования по "Северным потокам"
- Ситуация с отказом Дании расследовать взрывы на "Северных потоках" "близка к абсурдной" - "есть признание того, что имеет место преднамеренная диверсия", но "никакого движения дальше". "Можно выразить абсолютнейшее изумление".
- "Очевидно, что просто в ходе этого расследования начали выходить на своих ближайших союзников".
- Россия на начальных этапах расследования не раз запрашивала у Дании информацию, но получала отказ. "Не можем получать информацию какую-то и сейчас".
- Москва будет следить за расследованием, которое продолжается в Германии.
О новых санкциях против России
- Что касается очередных западных санкций, "ничего принципиально нового не было озвучено": "Вряд ли что-то принципиально новое можно придумать <...> без того, чтобы очевидно не наносить вред своей собственной экономике".
- Западные санкции уже бьют по своим инициаторам: "Европейская экономика серьезно страдает".
- "Российская экономика показала свою устойчивость" - об этом говорят и представители Соединенных Штатов: "Она адаптировалась и она продолжает свое развитие".
О базах ЦРУ на Украине
- "ЦРУ, другие соответствующие ведомства Соединенных Штатов, они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей, готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны".
- "Хорошо известна работа так называемых американских советников". "Они прекрасно занимали рабочие места в здании администрации президента Украины"
О заморозке участия Армении в ОДКБ
- В Москве "пока не появилось" понимания слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке членства республики в ОДКБ: "Если исходить из текста соответствующих документов, такого режима де-юре просто не существует".
- "У нас достаточно частые контакты с нашими армянскими партнерами. конечно же, мы будем это прояснять".
Об обсуждении "мирного плана" Зеленского
- Несмотря на заявления Киева о намерении передать Москве некий "мирный план", "никаких контактов на эту тему не было".
- Конференция по обсуждению этого "мирного плана" в Женеве - "странный формат": "Некие мирные планы обсуждаются без участия России, что по себе само по себе несерьезно и даже смехотворно".
О теле Навального
- В Кремле не занимаются темой передачи тела умершего в колонии Алексея Навального матери: "Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива".
- "Глава государства эти вопросы никак не регулирует. Есть определенные службы, определенные процессы, которые идут в соответствии с установленными правилами для таких ситуаций".
- Заявления об оказании какого-либо давления на мать Навального "совершенно абсурдные".
О медали "За взятие Авдеевки"
- "Я бы никак не комментировал". Мнение тех, кто предложил учредить такую медаль, "очень важное".