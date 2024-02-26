26 февраля, 10:41
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"Северные потоки", санкции Запада и базы ЦРУ на Украине. Темы брифинга Пескова

AP Photo/ Markus Schreiber
© AP Photo/ Markus Schreiber

Решение Дании прекратить расследование диверсии на "Северных потоках", новые антироссийские санкции и секретные базы ЦРУ на Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он начал подготовку к оглашению послания Федеральному собранию: "Понедельник, вторник и среду президент будет готовиться".
  • Путин также примет доклад главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. "Президент системно продолжает работать с регионами".
  • Кремль проинформирует, примет ли Путин участие в прощании с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, умершим 23 февраля.
  • Российский лидер уже поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием - направил ему телеграмму и поговорил по телефону. Что касается личной встречи двух лидеров, до президентских выборов в России она не состоится: "До выборов все-таки сжатый график".

О прекращении расследования по "Северным потокам"

  • Ситуация с отказом Дании расследовать взрывы на "Северных потоках" "близка к абсурдной" - "есть признание того, что имеет место преднамеренная диверсия", но "никакого движения дальше". "Можно выразить абсолютнейшее изумление".
  • "Очевидно, что просто в ходе этого расследования начали выходить на своих ближайших союзников".
  • Россия на начальных этапах расследования не раз запрашивала у Дании информацию, но получала отказ. "Не можем получать информацию какую-то и сейчас".
  • Москва будет следить за расследованием, которое продолжается в Германии.

О новых санкциях против России

  • Что касается очередных западных санкций, "ничего принципиально нового не было озвучено": "Вряд ли что-то принципиально новое можно придумать <...> без того, чтобы очевидно не наносить вред своей собственной экономике".
  • Западные санкции уже бьют по своим инициаторам: "Европейская экономика серьезно страдает".
  • "Российская экономика показала свою устойчивость" - об этом говорят и представители Соединенных Штатов: "Она адаптировалась и она продолжает свое развитие".

О базах ЦРУ на Украине

  • "ЦРУ, другие соответствующие ведомства Соединенных Штатов, они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей, готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны".
  • "Хорошо известна работа так называемых американских советников". "Они прекрасно занимали рабочие места в здании администрации президента Украины"

О заморозке участия Армении в ОДКБ

  • В Москве "пока не появилось" понимания слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке членства республики в ОДКБ: "Если исходить из текста соответствующих документов, такого режима де-юре просто не существует".
  • "У нас достаточно частые контакты с нашими армянскими партнерами. конечно же, мы будем это прояснять".

Об обсуждении "мирного плана" Зеленского

  • Несмотря на заявления Киева о намерении передать Москве некий "мирный план", "никаких контактов на эту тему не было".
  • Конференция по обсуждению этого "мирного плана" в Женеве - "странный формат": "Некие мирные планы обсуждаются без участия России, что по себе само по себе несерьезно и даже смехотворно".

О теле Навального

  • В Кремле не занимаются темой передачи тела умершего в колонии Алексея Навального матери: "Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива".
  • "Глава государства эти вопросы никак не регулирует. Есть определенные службы, определенные процессы, которые идут в соответствии с установленными правилами для таких ситуаций".
  • Заявления об оказании какого-либо давления на мать Навального "совершенно абсурдные".

О медали "За взятие Авдеевки"

  • "Я бы никак не комментировал". Мнение тех, кто предложил учредить такую медаль, "очень важное".
 
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