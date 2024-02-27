Рауль Кастро обсудил с Патрушевым сотрудничество РФ и Кубы в сфере безопасности

Секретарь Совета безопасности России заверил лидера Кубинской революции, что Москва остается приверженной духу стратегического партнерства между двумя странами

ГАВАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Лидер Кубинской революции Рауль Кастро принял в понедельник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который находится с визитом в Гаване, и обсудил с ним вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности.

"В Гаване секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева принял лидер Кубинской революции Рауль Кастро. Обсуждены различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности. Николай Патрушев заверил Рауля Кастро, что Москва остается приверженной духу стратегического партнерства между двумя странами", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Ранее Патрушев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества в областях безопасности, экономики и культуры. Стороны подчеркнули, что Россия и Куба являются надежными союзниками, активно развивают многоплановое взаимодействие, сохраняя преемственность курса на углубление российско-кубинских связей.