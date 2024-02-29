В Кремле полагают, что Запад попытается вмешаться в выборы президента

Как заявил спецпредставитель российского лидера по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, все подобные попытки будут пресечены

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Коллективный Запад наверняка попробует вмешаться в предстоящие выборы президента России, но все подобные попытки будут пресечены. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я уверен, что у российского народа хватит мудрости, для того чтобы [сделать выбор] без всяких международных подсказок и вмешательств, которые будут со стороны коллективного Запада. Конечно, попытки будут точно, но я уверен, что а) мы их пресечем, б) российский народ без всяких подсказок способен сделать самостоятельный выбор", - сказал он.