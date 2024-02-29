Путин начал оглашение ежегодного послания Федеральному собранию

Оценку положения дел в стране и видение задач на перспективу глава государства излагает в столичном Гостином Дворе

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал оглашать ежегодное послание Федеральному собранию. Оценку положения дел в стране и видение задач на перспективу глава государства излагает в столичном Гостином Дворе.

Основные темы речи традиционно не анонсировались заранее. При этом Путин говорил, что послание "с учетом внутриполитического календаря" будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

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