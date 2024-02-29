Слуцкий заявил, что парламентарии готовы к диалогу по вопросам безопасности в Евразии

Лидер ЛДПР отметил, что заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России к предметному разговору по формированию нового контура неделимой безопасности в Евразии является важнейшим обращением ко всем здравомыслящим политикам

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Российские парламентарии готовы подключиться к конструктивному диалогу по вопросам обеспечения безопасности в Евразии. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к разговору со всеми заинтересованными странами и объединениями по созданию нового контура равной и неделимой безопасности в Евразии.

"Сегодня здравые силы должны услышать Россию. В парламентской плоскости готовы подключиться к конструктивному диалогу по вопросам безопасности в Евразии и не только. Это задачи цивилизационной важности", - сказал Слуцкий.

По его словам, заявление президента о готовности России к предметному разговору по формированию нового контура неделимой безопасности в Евразии является важнейшим обращением ко всем здравомыслящим политикам.

"США и их сателлиты в борьбе за собственную гегемонию фактически обрушили систему безопасности в Европе, создав риски глобального противостояния и новой гонки вооружений. Президент прямо говорит о лицемерии и демагогии Вашингтона в вопросах стратегической стабильности, циничных уловках американской администрации для втягивания России в переговорный процесс на своих условиях. Коллективный Запад, ослепленный русофобией, продолжает толкать мир на грань третьей мировой войны. Последствия будут трагичными для всего мира", - отметил глава комитета Госдумы.