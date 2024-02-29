Послание Путина парламенту стало рекордным по продолжительности

Предыдущий рекорд по продолжительности послания был поставлен Путиным в 2018 году - 1 час 55 минут

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Нынешнее обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности - оно длится уже 1 час 56 минут.

За это время глава государства подробно доложил об основных показателях социально-экономического развития РФ и о задачах на перспективу. Путин сделал ряд важных заявлений, в том числе о запуске новых нацпроектов "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных". Кроме того, президент поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему, подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья; объявил о льготной ипотеке в ряде регионов для участников СВО.

Предыдущий рекорд по продолжительности послания был поставлен Путиным в 2018 году - 1 час 55 минут. Самые короткие речи президент произносил в 2004 и 2005 годах - они длились по 48 минут. В среднем же выступления в таком формате в предыдущие годы занимали 1 час 10 минут.