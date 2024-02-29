Посол РФ: Москва продолжит работу по возвращению удерживаемых в заложниках в Газе россиян

Анатолий Викторов встретился с матерью россиянина Андрея Козлова, который остается в плену у радикалов в анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 февраля. /ТАСС/. Россия продолжит целенаправленную работу по освобождению удерживаемых в заложниках в секторе Газа соотечественников со всеми сторонами в регионе. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в ходе встречи с матерью россиянина Андрея Козлова, который остается в плену у радикалов в анклаве, сообщила пресс-служба российского посольства в Тель-Авиве.

"29 февраля Посол России в Израиле Андрей Викторов принял Евгению Козлову - мать гражданина Российской Федерации Андрея Козлова, который находится в качестве заложника в секторе Газа", - говорится в заявлении. "Викторов акцентировал непрекращающиеся усилия российских дипломатов по скорейшему освобождению наших соотечественников" и "подчеркнул, что Россия продолжит целенаправленную работу со всеми заинтересованными сторонами в регионе в целях возвращения всех своих граждан", добавили в пресс-службе.

23 января посол РФ принял гражданок Российской Федерации Ирину Татти и Елену Труфанову, освобожденных из сектора Газа в ноябре 2023 года при активном содействии российской стороны. Викторов тогда же подчеркнул, что Россия будет и впредь добиваться освобождения всех удерживаемых в секторе Газа заложников, в том числе трех остающихся в плену у радикалов соотечественников, и добавил, что благодаря усилиям российских дипломатов были освобождены две гражданки и гражданин РФ, а также две израильтянки - родственницы российских граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в секторе.