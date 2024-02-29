Депутат ГД считает, что новый закон о туризме позволит оптимизировать многие процессы

Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков убежден, что при поддержке правительства туризм в дополнении к экономическому потенциалу станет ключевой социальной отраслью в развитии регионов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Новый закон о туризме, который планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, должен в корне оптимизировать многие процессы в этой сфере. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что вклад туризма в российский ВВП должен увеличиться к 2030 году до 5%, а турпоток по стране вырасти до 140 млн человек в год.

"В эту весеннюю сессию планируем внести и обсудить в Госдуме проект нового федерального закона "О туризме", который разрабатывался на протяжении нескольких лет и должен в корне оптимизировать многие процессы в сфере туризма. Убежден, что при поддержке правительства и руководства страны туризм в дополнении к экономическому потенциалу станет ключевой социальной отраслью в развитии регионов России", - отметил Волоцков.