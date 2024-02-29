В Совфеде заявили, что Россия не намерена участвовать в гонке вооружений

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев при этом отметил, что РФ планирует развивать высокоточное оружие

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Россия планирует развивать высокоточное оружие, но при этом не намерена участвовать в бездумной гонке вооружений, в которую Запад пытается ее втянуть. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны пытаются втянуть Россию в гонку вооружений - "повторить трюк, который им удался в 1980-е годы с Советским Союзом". Поэтому важно "максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил".

"Мы намерены развивать высокоточное оружие и новые виды вооружений. В бездумной гонке вооружений участвовать не намерены. Стрелянного воробья на мякине не проведешь", - сказал сенатор.

Бондарев также прокомментировал заявление главы государства о том, что переговоров о стратегической стабильности с США в отрыве от интересов РФ быть не может. "Справедливо, что мы думаем о национальной безопасности РФ. США не считаются с нами в угоду своим стратегическим целям: одна из них нанести поражение России. В подобной ситуации Россия вынуждена считать США врагом и обязана наращивать свои вооружения", - резюмировал политик.