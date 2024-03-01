Сальдо: подпольщики в Херсоне уничтожили прикомандированных сотрудников СБУ

Губернатор Херсонской области сообщил, что "Русский Херсон" также смог определить места жительства сотрудников территориального центра комплектования, которые занимались "насильственной мобилизацией и террором мирных жителей"

ГЕНИЧЕСК, 1 марта. /ТАСС/. Организация сопротивления "Русский Херсон" уничтожила в находящемся под контролем ВСУ городе Херсоне группу сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), прикомандированную из Киева. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"[Подпольщикам в Херсоне] удалось уничтожить прикомандированных из Киева сотрудников СБУ. Также одной из целей организации сопротивления "Русский Херсон" является ликвидация тех военнослужащих ВСУ, кто систематически занимает свой досуг грабежом жителей города", - написал он в Telegram-канале.

Кроме того, как заявил Сальдо, "Русский Херсон" смог определить места жительства сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата), которые занимались "насильственной мобилизацией и террором мирных жителей".

"Прямо сейчас в Херсоне творится не просто беспредел, но ужасающий эксперимент над психическим и физическим здоровьем людей. Поэтому каждая успешная диверсия русского подполья - это сбереженные семьи херсонцев", - добавил губернатор.

Ранее представитель организации сопротивления "Русский Херсон" сообщил ТАСС, что попытки СБУ задушить херсонское подполье ни к чему не привели, только помогли изучить методы работы украинских спецслужб.