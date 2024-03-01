На Кипре проходит досрочное голосование на выборах президента РФ

Голосование организовано на территории генконсульств

ЛИМАСОЛ, 1 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента РФ проходит на Кипре в городах Лимасол и Пафос, россияне проявляют активность, передает корреспондент ТАСС. Голосование организовано на территории расположенных там почетных генконсульств.

"Наша задача - обеспечить все необходимые условия для волеизъявления россиян, проживающих на Кипре", заявил ТАСС посол Российской Федерации в Республике Кипр Мурат Зязиков. По его словам, посольство ранее обратилось к кипрским властям с просьбой обеспечить безопасность на избирательных участках.

Решение об организации досрочного голосования на выборах президента РФ за рубежом было принято на заседании Центризбиркома РФ 28 февраля. Как уточнили в ЦИК РФ, предполагается, что такое решение поможет обеспечить возможность голосования большему числу избирателей.

В столице Республики Кипр Никосии избирательные участки будут открыты на территории посольства РФ и Российского центра науки и культуры (РЦНК). Всего русскоязычная община Кипра насчитывает более 120 тыс. человек.