Захарова: Бундесвер "заметает следы", блокируя аккаунты, опубликовавшие разговор о Taurus

Официальный представитель МИД РФ не исключила, что все может пойти по тому же сценарию, "как и немецкое "расследование" терактов на "Северных потоках"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Решение Бундесвера заблокировать в Х (ранее Twitter) аккаунты, распространившие разговор офицеров ФРГ о ракетах Taurus, является "заметанием следов". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это называется "заметать следы". Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое "расследование" терактов на "Северных потоках"?" - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова иронично отметила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц информирует своих граждан только о правах заграничного человека в России, Белоруссии и Китае, но только не об их собственных правах в Германии.

Ранее издание Bild обратило внимание, что Бундесвер "попытался ограничить ущерб" от опубликованных свидетельств разговора офицеров ФРГ о возможном применении ракет Taurus украинцами - аккаунты в X, которые распространяли запись, были заблокированы в Германии.