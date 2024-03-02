Лавров сообщил, что в Анталье на полях форума встретился с главами МИД Венгрии и Сербии

Министр иностранных дел России отметил, что с каждым коллегой обсудил "самый широкий круг вопросов", в том числе "развитие двусторонних отношений и взаимодействие на международной арене"

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на полях Антальского дипломатического форума встретился с главами МИД Венгрии и Сербии Петером Сийярто и Ивицей Дачич.

"Помимо мероприятий форума, о котором я сейчас сказал, состоялись двусторонние встречи, в том числе с королем Эсватини [Мсвати III], министром иностранных дел Турции [Хаканом Фиданом], Казахстана [Муратом Нуртлеу], Киргизии [Жээнбеком Кулубаевым], Узбекистана [Бахтиером Саидовым], Таджикистана [Сироджиддином Мухриддином], Венгрии [Петером Сийярто], Сербии [Ивицей Дачич], Словакии [Юраем Бланаром]. Интенсивный график", - сказал он на пресс-конференции по итогам форума.

Министр отметил, что с каждым коллегой обсудил "самый широкий круг вопросов", в том числе "развитие двусторонних отношений и взаимодействие на международной арене".