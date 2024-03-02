Лавров не подтвердил обсуждения по присутствию пограничников РФ в аэропорту Еревана

Глава МИД РФ сообщил, что эти слова "вполне вписывается в логику тех позиций, которые сейчас излагает армянское руководство"

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров не может подтвердить сообщения о том, что власти Армении обсуждают целесообразность присутствия российских пограничников в аэропорту Еревана.

"Я не могу подтвердить эти сообщения, хотя это вполне вписывается в логику тех позиций, которые сейчас излагает армянское руководство", - указал Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

Он обратил внимание, что некоторые армянские деятели называют ошибкой сотрудничество Еревана с Москвой в последние три десятилетия. Это, считает министр, достаточно показательная позиция.

"Отсюда же следуют оценки деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, которая якобы не выполнила свои обязательства перед Арменией. Отсюда же заявления официальных лиц о том, что в сентябре 2020 года именно Россия спровоцировала нападение Азербайджана на Армению, ну и прочие характеристики нашей страны как виновной во всем и вся, включая "предательство народа Карабаха", - описал ситуацию глава МИД России.

Как отметил Лавров, лживость этих утверждений очевидна для всех, кто в какой-либо степени интересуется происходящим. "Возникает вопрос, с какой целью эта откровенная ложь внедряется в сознание, во-первых, самого армянского народа, во-вторых, в сознание тех, кто извне наблюдает за происходящими процессами", - указал он.

Вмешательство Запада

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о существовании лиц, которые в контексте нынешней ситуации "потирают руки" и не скрывают желания "убрать Россию из региона Южного Кавказа". "Это те самые политические инженеры, которые привыкли из своих апартаментов руководить всем миром и которые ни разу нигде - ни в одной части мира - не принесли никому пользы", - заметил министр.

Он предложил вспомнить "весь список американских авантюр" - хотя бы за последние 50 лет. "Вьетнам, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, - перечислил Лавров. - Где стало лучше? Разрушено государство, уничтожено социально-экономическое благополучие, которое было характеристикой той же, скажем, ливийской Джамахирии. Где достигнуты задачи, которые были продекларированы Вашингтоном и его союзниками?"

Глава МИД России обратил внимание, что даже Гаити - "маленькая страна под боком у американцев", за которой США "приглядывают" почти сто лет, - до сих пор нищее и грязное государство с огромным уровнем преступности.

"Американцы уже пытались несколько раз Совет Безопасности ООН подключить к тому, чтобы там навести хоть какой-то элементарный порядок. Даже в последнее время пропихивают идею направления туда миротворцев из Кении. Но, еще раз подчеркну, они давно этим занимаются, и ничего у них не получается", - констатировал он.