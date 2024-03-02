Лавров: заявления Макрона, Остина говорят о нежелании "партии войны" менять свой курс

Ситуация однозначно указывает на то, что "лагерь войны" в Европе по-прежнему очень силен, отметил глава МИД РФ

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Заявления главы Пентагона Ллойда Остина, президента Франции Эмманюэля Макрона говорят о том, что "партия войны" не хочет менять свой курс на "нанесение России стратегического поражения". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"Ситуация однозначно указывает на то, что "лагерь войны" в Европе по-прежнему очень силен <...> Последние заявления и Макрона, и Остина, да и разговор немецких генералов все-таки говорят о том, что "партия войны" не хочет никак изменить свой курс на нанесение стратегического поражения России на поле боя. Мы это понимаем", - сказал он.

В последние несколько месяцев фигурировало много аналитических материалов, намекающих на то, что Западное руководство начало понимать бессмысленность и бесперспективность продолжения подталкивания Украины к военным действиям, отметил Лавров. Однако, последние заявления первых лиц, в том числе разоблачение немецкого военного командования, говорят об обратном.