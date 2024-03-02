В Москве в тесте системы онлайн-голосования поучаствовали более 715 тыс. человек

Тестирование проходило 2 марта с 10:00 до 14:00

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Свыше 715 тыс. человек приняли участие в тесте системы дистанционного электронного голосования перед выборами президента РФ в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Тестовое голосование перед предстоящими выборами президента России завершено. В нем приняли участие 716 тыс. человек, из них 713 тыс. проголосовали электронно, и около 4 тыс. - при помощи бумажных бюллетеней. Москвичи смогли познакомиться с особенностями процесса голосования, а организаторы выборов убедились в корректной работе всех систем", - говорится в сообщении.

Тестирование проходило 2 марта с 10:00 до 14:00. Проголосовать можно было онлайн, а также на 146 избирательных участках. В ходе теста участники отвечали на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".

"В то же время разработчики протестировали скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования и голосования через терминалы для пользователей. Короткий временной интервал для проведения тестового голосования помог создать максимальную нагрузку на все системы. На некоторых участках провели стресс-тесты для проверки сотрудников и оборудования на готовность к экстренным ситуациям", - добавили в мэрии.

Так, тестовое голосование проходило в условиях, максимально приближенных к реальным. Это позволило проконтролировать готовность системы онлайн-голосования, терминалов электронного голосования и электронного списка избирателей к выборам президента России.

О выборах в Москве

Выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00. Отдать свой голос онлайн на mos.ru можно в те же даты круглосуточно - с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.

"Все, кто выберет электронный формат голосования, смогут выиграть призовые баллы или умную колонку в рамках акции #Выбираемвместе2024 программы "Миллион призов". Предусмотрены гарантированные награды и дополнительные розыгрыши для тех, кто выберет онлайн-голосование. Среди них те, кто впервые голосует онлайн, но не победил в основных розыгрышах, а также для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет. Семейные пары смогут выиграть до 100 тыс. призовых баллов, а родители несовершеннолетних детей - семейный билет в парк развлечений", - заключается в сообщении.