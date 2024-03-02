МИД РФ подтвердил готовность содействовать сближению позиций партий и движений Палестины

Замглавы ведомства Михаил Богданов, в частности, провел встречу с членом ЦК ФАТХ и Исполкома ООП Аззамом аль-Ахмадом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов подтвердил на встречах с представителями палестинских политических сил готовность Москвы и далее содействовать сближению позиций палестинских партий и движений в интересах сплочения их рядов на политической платформе Организации освобождения Палестины (ООП). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе бесед была обсуждена палестинская проблематика с акцентом на задачу восстановления национального единства, которая приобрела особую актуальность в свете беспрецедентного кризиса, охватившего сектор Газа и другие палестинские территории", - отметили в министерстве.

"С российской стороны подтверждена готовность и далее содействовать сближению позиций палестинских партий и движений в интересах сплочения их рядов на политической платформе Организации освобождения Палестины в качестве одного из ключевых условий для запуска процесса комплексного палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международной основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - указали в российском дипведомстве.

Богданов провел серию отдельных встреч с членом ЦК ФАТХ и Исполкома ООП Аззамом аль-Ахмадом, генеральным секретарем Палестинского фронта освобождения и членом Исполкома ООП Васелем Абу Юсефом, генеральным секретарем Палестинской народной партии и членом Исполкома ООП Боссами Сальхи, генеральным секретарем Палестинского демократического союза и членом Исполкома ООП Салехом Раафатом, заместителем генерального секретаря Демократического фронта освобождения Палестины Фахдом Сулейманом и членом политбюро движения "Исламский джихад" Ихсаном Атайей, которые приняли участие в межпалестинских консультациях в Москве с 29 февраля по 1 марта.