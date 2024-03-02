Захарова на фоне заявлений политиков Франции передала "телеграмму" МИД республики

Французский президент Эмманюэль Макрон ранее сообщил, что на встрече в Париже поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона по Украине, вызвавших резкую критику французских политиков, передала виртуальную "телеграмму" министерству иностранных дел Франции.

"МИД России МИДу Франции: "Сочувствуем ТЧК Держитесь ТЧК Скоро все поменяется ВОСКЛ", - написала дипломат в Telegram-канале.

Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.