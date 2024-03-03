На Земле Франца-Иосифа началось досрочное голосование на выборах президента России

В нем принимают участие военнослужащие, работники "Запсибгазпром-газификация" и инспекторы национального парка "Русская Артика"

АРХАНГЕЛЬСК, 3 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента России началось на архипелаге Земля Франца-Иосифа, сообщили ТАСС в избирательной комиссии Архангельской области.

"Сегодня досрочное голосование проходит на Земле Франца-Иосифа, которая входит в состав Приморского муниципального округа", - сказали в избиркоме.

На острове Земля Александры, самом западном острове архипелага, голосуют военнослужащие, работники "Запсибгазпром-газификация" и инспекторы национального парка "Русская Артика". Председателю комиссии Сергею Шестаку и его заместителю Максиму Карпычеву пришлось вылететь из Архангельска 7 февраля, чтобы погодные условия не подвели и избирательный участок был готов. На Земле Франца-Иосифа только несколько дней назад закончилась полярная ночь.

В целом по состоянию на 3 марта количество досрочно проголосовавших избирателей в Архангельской области составило 296 человек. Среди досрочно голосующих избирателей моряки, лесозаготовители, работники метеостанций, пограничники и смотрители маяков.

Всего более 10 тыс. избирателей Архангельской области смогут принять участие в выборах президента досрочно. 62 участковые избирательные комиссии до 14 марта проведут досрочное голосование на маяках, судах, находящихся в море, предприятиях геолдобычи и удаленных от избирательных участков населенных пунктах.

Труднодоступные территории, где будет досрочное голосование, находятся в Верхнетоемском, Виноградовском, Котласском, Красноборском, Лешуконском, Мезенском, Приморском, Онежском, Плесецком и Шенкурском округах и районах, а также на Новой Земле. Добираются до них на машинах высокой проходимости, снегоходах и судах на воздушной подушке, возможно использование вертолетов.