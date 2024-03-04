Аксенов: попытки диверсий в Крыму со стороны Киева стали более многочисленными

При этом глава Крыма охарактеризовал работу российских спецслужб на территории полуострова как очень эффективную

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Попытки совершения диверсий и провокаций в Крыму со стороны украинских спецслужб после начала специальной военной операции стали более многочисленными. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава российского региона подчеркнул, что угроза для Крыма существует с 2014 года.

"Украина и до февраля 2022 года пыталась устраивать теракты, диверсии и провокации на территории Крыма. После начала специальной военной операции эти попытки стали более многочисленными, ожесточенными и изощренными", - сказал собеседник агентства.

При этом Аксенов охарактеризовал работу российских спецслужб на территории полуострова как очень эффективную. "СМИ регулярно сообщают о пресечении деятельности вражеских агентов, террористов и экстремистов. А ведь в публичное поле попадает только часть информации, - отметил он. - Считаю, что наши силовые структуры принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности крымчан".

Глава региона отметил, что Украине в Крыму "ничего не светит". "Могу сказать, что мы знаем о всех шагах врага - полностью кто здесь и что готовит, - подчеркнул Аксенов. - Как я уже говорил, все террористы, совершившие диверсионные акты на территории Крыма, задержаны, без исключения, работа продолжается".