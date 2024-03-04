СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Оппоненты России должны зарубить себе на носу, что РФ не надо чужой земли, но от своего она не отступится, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Хочу сказать об очевидных вещах, которые понимают наши друзья и союзники [и которые] наши оппоненты должны зарубить себе на носу. Чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся никогда - так было, и так будет", - сказал политик на лекции на флагманском просветительском марафоне "Знание. Первые".

Медведев подчеркнул, что принцип "мы чужой земли не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим" относится и к российскому континентальному шельфу.