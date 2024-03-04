Медведев заявил об отсутствии у России территориальных споров со странами СНГ

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Россия не ведет каких-либо территориальных споров с государствами постсоветского пространства. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая с лекцией "Географические и стратегические границы" на марафоне общества "Знание".

"Ближнее зарубежье как понятие - это не просто фигура речи, а отражение сути. Ключевой момент, я специально хочу об этом сказать: с входящими в этот пояс государствами у нас нет территориальных споров", - подчеркнул он.