Путин на днях проведет два совещания

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заседания состоятся по образованию, по вопросам здравоохранения и демографии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни проведет два совещания: по образованию и по вопросам здравоохранения и демографии. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент поручил подготовить отдельно для него два совещания. Он их планирует в ближайшие дни провести. Это совещания по образованию - с учетом того, что уже завершился период ЕГЭ и ОГЭ, и приемная кампания сейчас активно идет в этой связи. [Совещание готовится], чтобы поговорить с блоком, который занимается вопросами образования отдельно. И также по вопросам здравоохранения и демографии. Эти совещания сейчас готовятся в правительстве и соответствующим блоком администрации президента. Они состоятся в ближайшие дни, будем вас информировать", - сказал он.