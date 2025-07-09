Путин 9 июля встретится с главой "Русгидро"

Известно, что в нескольких регионах наметился дефицит, поэтому вопросов на повестке дня этого совещания много, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 9 июля встретится с генеральным директором "Русгидро" Виктором Хмариным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Рабочий день президента проходит в Кремле, день спокойный, 9 июля нет крупных публичных мероприятий у главы государства, анонсировал Песков.

"Среди прочих встреч обычных рутинных и совещаний 9 июля будет на приеме у Путина Виктор Хмарин, гендиректор "Росгидро", наша главная компания, которая обеспечивает большую часть генерации в нашей стране, стратегическая компания. Поэтому разговор пойдет о том, как обстоят дела", - рассказал представитель Кремля.

Известно, что в ряде регионов наметился дефицит, поэтому вопросов на повестке дня этого совещания много, уточнил он.