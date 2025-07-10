Песков переадресовал в МИД вопрос повестки переговоров Лаврова и Рубио

Все-таки речь идет о министре иностранных дел, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД России вопрос по встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

"Здесь вам нужно обращаться в министерство иностранных дел, все-таки речь идет о министре иностранных дел", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Куала-Лумпуре с визитом с 10 по 11 июля. Он примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях мероприятий по линии АСЕАН у министра запланирован еще ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами. Как сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, также прорабатывается его встреча с госсекретарем США Марко Рубио.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году. На сегодняшний день она объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В 2025 году полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли к Малайзии сроком на год.