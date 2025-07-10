Прощание со Старовойтом и новый раунд переговоров с Украиной. Темы брифинга Пескова

Церемония прощания с экс-главой Минтранса Романом Старовойтом, перспективы нового раунда переговоров с Украиной и ситуация с открытием аэропортов стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное вопросам образования.

Остальные встречи будут носить "служебный закрытый характер".

О прощании со Старовойтом

Рабочий график Путина не предполагает посещения прощания с экс-главой Минтранса Романом Старовойтом: "Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания. Вы знаете, что многие члены правительства были. У президента сегодня другой рабочий график".

Об украинском урегулировании

Россия ждет от Киева сигналов о желании или нежелании выходить на новый раунд прямых переговоров: "Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами, мирными и дипломатическими средствами, но, до тех пор пока это не происходит - специальная военная операция продолжается и реальности на земле меняются каждый день".

Об открытии аэропортов

При открытии аэропортов, в том числе в Геленджике и Крыму, во главе угла стоят вопросы безопасности: "Главный аспект, который принимается во внимание [при открытии аэропортов] - это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров - это то, что стоит во главе угла. Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым".

О встрече Лаврова и Рубио

Кремль переадресовал в МИД России вопрос по встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии: "Здесь вам нужно обращаться в министерство иностранных дел, все-таки речь идет о министре иностранных дел".

О переговорах между Арменией и Азербайджаном