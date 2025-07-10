10 июля, 13:01
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Прощание со Старовойтом и новый раунд переговоров с Украиной. Темы брифинга Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Церемония прощания с экс-главой Минтранса Романом Старовойтом, перспективы нового раунда переговоров с Украиной и ситуация с открытием аэропортов стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное вопросам образования.
  • Остальные встречи будут носить "служебный закрытый характер".

О прощании со Старовойтом

  • Рабочий график Путина не предполагает посещения прощания с экс-главой Минтранса Романом Старовойтом: "Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания. Вы знаете, что многие члены правительства были. У президента сегодня другой рабочий график".

Об украинском урегулировании

  • Россия ждет от Киева сигналов о желании или нежелании выходить на новый раунд прямых переговоров: "Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами, мирными и дипломатическими средствами, но, до тех пор пока это не происходит - специальная военная операция продолжается и реальности на земле меняются каждый день".

Об открытии аэропортов

  • При открытии аэропортов, в том числе в Геленджике и Крыму, во главе угла стоят вопросы безопасности: "Главный аспект, который принимается во внимание [при открытии аэропортов] - это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров - это то, что стоит во главе угла. Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым".

О встрече Лаврова и Рубио

  • Кремль переадресовал в МИД России вопрос по встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии: "Здесь вам нужно обращаться в министерство иностранных дел, все-таки речь идет о министре иностранных дел".

О переговорах между Арменией и Азербайджаном

  • Россия приветствует проходящие в ОАЭ прямые азербайджано-армянские переговоры на высшем уровне: "И мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора".
  • Мирный договор между Арменией и Азербайджаном привнес бы на Кавказ предсказуемость и стабильность: "Именно подписание такого договора - оно и станет важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира".
 
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