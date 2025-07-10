Прощание со Старовойтом и новый раунд переговоров с Украиной. Темы брифинга Пескова

Церемония прощания с экс-главой Минтранса Романом Старовойтом, перспективы нового раунда переговоров с Украиной и ситуация с открытием аэропортов стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное вопросам образования.
- Остальные встречи будут носить "служебный закрытый характер".
О прощании со Старовойтом
- Рабочий график Путина не предполагает посещения прощания с экс-главой Минтранса Романом Старовойтом: "Президент далеко не всегда посещает такие печальные церемонии прощания. Вы знаете, что многие члены правительства были. У президента сегодня другой рабочий график".
Об украинском урегулировании
- Россия ждет от Киева сигналов о желании или нежелании выходить на новый раунд прямых переговоров: "Мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами, мирными и дипломатическими средствами, но, до тех пор пока это не происходит - специальная военная операция продолжается и реальности на земле меняются каждый день".
Об открытии аэропортов
- При открытии аэропортов, в том числе в Геленджике и Крыму, во главе угла стоят вопросы безопасности: "Главный аспект, который принимается во внимание [при открытии аэропортов] - это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров - это то, что стоит во главе угла. Как только условия созреют для этого, то запустится, конечно же, и Крым".
О встрече Лаврова и Рубио
- Кремль переадресовал в МИД России вопрос по встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии: "Здесь вам нужно обращаться в министерство иностранных дел, все-таки речь идет о министре иностранных дел".
О переговорах между Арменией и Азербайджаном
- Россия приветствует проходящие в ОАЭ прямые азербайджано-армянские переговоры на высшем уровне: "И мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора".
- Мирный договор между Арменией и Азербайджаном привнес бы на Кавказ предсказуемость и стабильность: "Именно подписание такого договора - оно и станет важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира".